У сріблястій сукні: леді Кітті Спенсер блиснула красивим декольте

30-річна племінниця принцеси Діани – леді Кітті Спенсер – показала свою нову обкладинку для глянцю.

Модель опублікувала в Instagram фотографію, яка стала обкладинкою нового випуску @harpersbazaargermany, а у підписі докладно розповіла про те, де і коли створювався знімок.

"Я так пишаюся цим і вдячна моєму дорогому другу @kaimargrander ми давно хотіли зробити що-небудь разом, і знімання обкладинки @harpersbazaargermany у Венеції в @dolcegabbana Alta Moda, безумовно, було варте очікування! Дякую від щирого серця @stefanarmbruster за фотографії, які я завжди зберігатиму”, — підписала фото Кітті.

Дівчина зображена в чорному мереживному бюстгальтері і сріблястій сукні на тонких бретельках з V-подібним декольте. На шиї у зірки розкішне кольє з каміння, а світле волосся накручене кучерявими локонами. На пальці у моделі каблучка теж із каміння. Кітті Спенсер має дуже ефектний вигляд, хоча очі вона прикриває рукою та впізнати її на цьому знімку непросто. Нагадаємо, цього року Кітті вийшла заміж, якщо ви ще не читали наш матеріал про зіркові та королівські весілля року, неодмінно зробіть це.

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