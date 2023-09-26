У сріблястій сукні та з червоними губами: принцеса Марія-Олімпія на світській тусовці

Вчора дівчина була присутня на заході Bulgari Serpenti Icon Event у рамках Паризького тижня моди у столиці Франції.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

27-річна Марія-Олімпія одягла сріблясту максісукню, що обтискає, без рукавів, яку доповнила гостроносими туфлями-човниками і золотистим клатчем, який переливався стразами. На шиї Марія-Олімпія мала прикрасу з кулоном, а у вухах сережки. Її коротке волосся було акуратно укладене, а в макіяжі вона зробила акцент на червоних губах.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Раніше Марія-Олімпія відвідувала Нью-Йоркський тиждень моди. Фотографи зазнімкували її на показі Carolina Herrera у Музеї американського мистецтва Вітні.

Читайте також: