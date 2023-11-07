У сріблястій сукні з кристалами: кронпринцеса Мері на урочистому прийомі

Кронпринцеса Мері була присутня на урочистому банкеті на честь короля та королеви Іспанії, які прибули з візитом до Данії.

Кронпринцеса Мері з'явилася на заході в сріблястій вечірній сукні, посипаній камінням від Lasse Spangenberg, в руках тримала срібний клатч J. Furmani, також у принцеси було кілька дорогоцінних браслетів на зап'ясті та Едвардіанська тиара на голові.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Мері мала вечірнє укладання, насичений макіяж очей і бордового відтінку помаду на губах. Волосся кронпринцеса зібрала у вечірнє укладання і мала розкішний вигляд. Її чоловік кронпринц Фредерік був у військовій формі.

Нагадаємо, королева Летиція сяяла на банкеті у синій сукні Felipe Varela та у фамільній тіарі Tiara de Lis.

Королева Летиція та король Філіп VI на банкеті у королеви Данії Маргрете II / Фото: Getty Images

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