У сріблястому міні та золотих човниках на шпильці: леді Вікторія Герві сходила на показ

48-річна тусовщиця сходила на показ Helen Anthony під час Тижня моди у Лондоні. Показ відбувся у готелі Londoner Hotel.

Леді Вікторія приїхала на шоу у короткій сріблястій куртці та мініспідниці з цього ж костюма, а взута була у золоті туфлі-човники. У неї було розпущене біляве волосся і яке вона уклала в об'ємну зачіску, виразний макіяж очей і доповнила лук невеликими сережками-висячками, каблучками, прикрашеними перлами та світлим манікюром.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як леді Вікторія відсвяткувала 48-річчя і з'явилася на паті у шовковій оливковій сукні-халаті.

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