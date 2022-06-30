У срібній сукні і з рожевим манікюром: прем'єр-міністерка Данії на вечері в Іспанії

У срібній сукні і з рожевим манікюром: прем'єр-міністерка Данії на вечері в Іспанії

Метте Фредеріксен під час перебуванння в Іспанії продемонструвала три гарних образи.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен бере участь у саміті Нато в Мадриді. Політикиня відвідала вечерю у Королівському палаці, яку організували король Іспанії Філіп VI і королева Летиція.

Метте обрала для такого заходу вечірню срібну сукню з рукавами "бараняча нога". Свій аутфіт вона доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем і рожевим манікюром. У вухах були лаконічні сережки.

Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

У перший день саміту Фредеріксен з'явилася у гарному фіолетовому костюмі, який складався із жакету і прямих штанів, білому топі і світлих туфлях.

Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Наступного дня на саміті НАТО прем'єр-міністерка постала у смугастому вбранні, скромною зачіскою, сережками-цвяшками і тим самим манікюром.

Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, перша леді Франції на вечері у Королівському палаці сяяла у бірюзовій сукні міді і чорних туфлях на шпильках, доповнивши лук чорним клатчем.

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