У срібній сукні з лелітками: Іванка Трамп у розкішному образі сяяла на вечірці
Донька президента США і бізнесвумен із чоловіком побували на заході у казино.
Іванка Трамп зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером відвідала вечірку у казино в Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі. Там донька президента навіть пограла в азартні ігри.
Світлини звідти вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Іванка сяяла на івенті у розкішному образі. На ній була гламурна кутюрна сукня з напівпрозорою спідницею від бренду Georges Hobeika. Вбрання мало пікантне округле декольте і чудово підкреслило її струнку фігуру.
Аутфіт Трамп доповнила босоніжками кольору металік і чорним плетеним клатчем-футляром від Bottega Veneta.
Іванка зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха елегантними сережками з діамантами, а на руках були делікатний браслет-ланцюжок і каблучка.
Джаред був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорний метелик.
