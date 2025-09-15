ТСН у соціальних мережах

У срібній сукні з лелітками: Іванка Трамп у розкішному образі сяяла на вечірці

Донька президента США і бізнесвумен із чоловіком побували на заході у казино.

Аліна Онопа
Іванка Трамп і Джаред Кушнер

Іванка Трамп зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером відвідала вечірку у казино в Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі. Там донька президента навіть пограла в азартні ігри.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Світлини звідти вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка сяяла на івенті у розкішному образі. На ній була гламурна кутюрна сукня з напівпрозорою спідницею від бренду Georges Hobeika. Вбрання мало пікантне округле декольте і чудово підкреслило її струнку фігуру.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Трамп доповнила босоніжками кольору металік і чорним плетеним клатчем-футляром від Bottega Veneta.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха елегантними сережками з діамантами, а на руках були делікатний браслет-ланцюжок і каблучка.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорний метелик.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у блакитному купальнику покаталася на сапборді на Багамських островах.

