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У срібній сукні з відвертим декольте: онучка Байдена блиснула сексуальним бюстом на державній вечері

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У срібній сукні з відвертим декольте: онучка Байдена блиснула сексуальним бюстом на державній вечері

Наомі Байден і Пітер Ніл / Фото: Associated Press

Наомі Байден продемонструвала на заході у Білому домі розкішний вечірній аутфіт.

Онучка президента США Джо Байдена – Наомі Байден разом зі своїм чоловіком Пітером Нілом відвідала державну вечерю у Білому домі, організовану на честь офіційного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона.

Наомі мала розкішний вигляд. Вона була одягнена у срібну сукню максі, розшиту паєтками, з розрізом ззаду. Головний акцент у її вечірньому образі був на відвертому декольте, яке підкреслило сексуальний бюст Байден.

Наомі Байден і Пітер Ніл / © Getty Images
Наомі Байден і Пітер Ніл / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Наомі доповнила білими туфлями на шпильках і зі срібними ремінцями-ланцюжками та клатчем кольору металік. Волосся вона розпустила, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха сережками-кільцями з камінням, а руки – золотими браслетами.

Наомі Байден і Пітер Ніл / © Associated Press
Наомі Байден і Пітер Ніл / Фото: Associated Press

Пітер був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і чорні туфлі.

Нагадаємо, Джилл Байден на державній вечері сяяла в елегантній смарагдовій сукні максі від Ralph Lauren із блискучими стразами і пікантним вирізом.

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Дата публікації
Перегляди
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