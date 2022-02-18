У старому пальті та шкіряних штанах: ефектний вихід королеви Летиції

Поки король Іспанії Філіп VI все ще перебуває на ізоляції через COVID-19, його дружина Летиція активно працює.
Сьогодні Її Величність головувала на зустрічі з Керівною радою армійської ради у справах сиріт, приватної благодійної асоціації, яка пропонує захист та підтримку сиротам солдатів армії та прикріпленого до неї Загального корпусу оборони. І мала стильний вигляд в пальті з переробленої тканини Carolina Herrera колекції осінь-зима 2015 та темно-синіх шкіряних штанах, доповнивши аутфіт шкіряними човниками на підборах.
Згідно з іспанськими протоколами під час пандемії королева продовжує носити маску на обличчі навіть на вулиці. Свій образ дружина монарха доповнила аксесуарами: клатчем, підібраним в тон взуття, легким макіяжем, а своє блискуче каштанове волосся вона просто розпустила.
Організація святкує своє 150-річчя, тож приїхала на зустріч не лише королева, а й міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Тим часом, про стан здоров'я короля Філіпа VI поки що нічого невідомо, крім того, що раніше цього тижня Летиція говорила, що король почувається добре.
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