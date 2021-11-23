У старому улюбленому пальті: принц Чарльз сходив на ринок

Принц Чарльз, принц Уельський, відвідує ринок Кембриджу 23 листопада 2021 року в Кембриджі, Англія.

Нещодавно принц Уельський заявив, що у 73 роки почувається не найкращим чином. Але має непоганий вигляд.

Попереду у Чарльза великі плани, колись він очолить монархію, а поки що, смиренно виконує свої королівські обов'язки.

Сьогодні принц Чарльз відвідав Кембриджський ринок у Кембриджі, поспілкувався з продавцями та покупцями, а фотографи зробили кілька фотографій з цієї події. На одному з фото принца знято під час розмови з власником одного з прилавків, який демонстрував принцові дві гігантські сковорідки з їжею.

Одягнений принц Уельський був у своє улюблене пальто кольору кемел, з верхньої кишені якого виднілася хустка. Також принц був у костюмі, сорочці та краватці.

Принц Чарльз / Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, Чарльз та його дружина Камілла повернулися з поїздки до Йорданії та Єгипту, звідки особисто привезли священну воду для церемонії хрещення синів принцеси Євгенії та Зери Тіндалл.

Принц Чарльз / Getty Images

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