У стилі королеви: на урочисту службу на честь платинового ювілею Зара Тіндолл одяглася найяскравіше

Старша онука королеви Єлизавети II наслідувала приклад своєї бабусі, яка для публічних заходів завжди вибирає дуже яскраве вбрання, щоб її можна було добре роздивитися в натовпі.

Сьогодні, 3 травня, у Лондоні, у соборі Святого Павла на честь платинового ювілею правління королеви відбулася урочиста служба. На жаль, через проблеми з мобільністю Єлизавети II на службі не було. Але її сім'я продемонструвала свою непохитну відданість Її Величності.

Зара Тіндолл / Фото: Associated Press

Зара Тіндал і її чоловік Майк Тіндал теж були присутні на службі. Зара одяглася дуже яскраво. На ній була цикламенового кольору приталена сукня з широкою спідницею міді, коміром з круглими краями та рукавами фасону бараняча нога. До сукні онука королеви одягла елегантний капелюшок у тон та лавандові аксесуари: клатч та замшеві туфлі на шпильках.

Зара Тіндолл / Фото: Associated Press

Серед присутніх Зара виділялася яскравим кольором вбрання і мала дуже ефектний ввигляд.

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