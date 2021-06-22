У стильних еспадрільях і сукні з принтом: Джилл Байден прилетіла з чоловіком до Вашингтона

Пару помітили, коли вони виходили з вертольота Marine One.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл практично постійно мештакють у Білому Домі, але іноді пара літає на вихідні до свого будинку в штаті Делавер, щоб провести час з онуками і дітьми. Так сталося і минулих вихідних, президентське подружжя сфотографували, коли вони поверталися до Білого дому.

Перша леді вибрала для поїздки білий літній плащ, сукню з чорно-білим принтом і зручні чорні еспадрільї. Волосся Джилл було укладенк в її улюблену об'ємну зачіску, а з прикрас вона вибрала великі сережки, золоті браслети і улюблену підвіску зі словом "мама", яку ніколи не знімає.

Джилл Байден і Джо Байден / Associated Press

Президент Джо Байден вибрав для перельоту темно-синій піджак з золотими ґудзиками, штани кольору індиго і блакитну сорочку. На очах у нього були улюблені окуляри-авіатори, а в руці він ніс сумку-портфель.

Джилл Байден і Джо Байден / Associated Press

Нагадаємо, що також на цих вихідних стало відомо, що померла улюблена вівчарка Байденім по окличці Чемпіон. Пес прожив у їхній родині 13 років.

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Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

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