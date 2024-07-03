У стильних штанних костюмах: племінниці принцеси Діани сходили на Вімблдон

Леді Амелія Спенсер приїхала зі своїм чоловіком Грегом Маллеттом, також з ними була її сестра-близнючка леді Еліза Спенсер та їхній молодший брат Семюел Ейткен. Усі четверо вони позували перед камерами фотографів, які працюють на чемпіонаті.

Грег Маллетт та його дружина леді Амелія Спенсер, леді Еліза Спенсер та їхній брат Семюел на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Леді Амелія з'явилася на заході в оливковому штанному костюмі і білому топі, а взута в чорні туфлі-човники на підборах. На плечі в неї висіла маленька плетена сумка, біляве волосся дівчина розпустила і одягла сонцезахисні окуляри. Її сестра леді Еліза одягла білий штанний костюм і білі босоніжки на підборах і була в чорних сонцезахисних окулярах. У неї також було розпущене волосся, манікюр і педикюр було виконано у світлих відтінках.

Леді Амелія та Еліза Спенсери на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принци Вільям і Гаррі не успадкують родовий маєток Елторп – будинок дитинства їхньої матері прицнеси Діани. Він дістанеться у спадок братові сестер Спенсер.

Маєток сім'ї Спенсерів — Елторп / Фото: Getty Images

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