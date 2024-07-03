У стильних штанних костюмах: племінниці принцеси Діани сходили на Вімблдон

Дівчата не залишилися поза увагою фотографів.
Леді Амелія Спенсер приїхала зі своїм чоловіком Грегом Маллеттом, також з ними була її сестра-близнючка леді Еліза Спенсер та їхній молодший брат Семюел Ейткен. Усі четверо вони позували перед камерами фотографів, які працюють на чемпіонаті.
Леді Амелія з'явилася на заході в оливковому штанному костюмі і білому топі, а взута в чорні туфлі-човники на підборах. На плечі в неї висіла маленька плетена сумка, біляве волосся дівчина розпустила і одягла сонцезахисні окуляри. Її сестра леді Еліза одягла білий штанний костюм і білі босоніжки на підборах і була в чорних сонцезахисних окулярах. У неї також було розпущене волосся, манікюр і педикюр було виконано у світлих відтінках.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принци Вільям і Гаррі не успадкують родовий маєток Елторп – будинок дитинства їхньої матері прицнеси Діани. Він дістанеться у спадок братові сестер Спенсер.
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