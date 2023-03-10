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У стильних штанях та пальті від Zara: кронпринцеса Метте-Маріт відвідала конференцію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
855
Час на прочитання
1 хв
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У стильних штанях та пальті від Zara: кронпринцеса Метте-Маріт відвідала конференцію

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Данська кронпринцеса, дружина кронпринця Хокона, продемонструвала стильний аутфіт на публічному заході.

Кронпринцеса Метте-Маріт брала участь у конференції з психічного здоров'я у Гардермуені. Вона приїхала на зустріч у темно-синьому пальті від Zara, у молочно-білій блузці від Boss та бордових штанях-кльошах зі стрілками від Gabriela Hearst, а взута була в туфлі-човники від Christian Louboutin.

Біляве волосся принцеса розпустила, зробила легкий мейкап на обличчі, а з прикрас на ній було лише кілька каблучок на пальцях.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images
Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Метте-Марит разом з чоловіком принцом Хоконом відвідувала Лондон, де вони зустрічалися з принцом та принцесою Уельськими за круглим столом. Тоді на кронпринцесі була червона шерстяна крепова сукня від британського бренду The Fold.

Принц та принцеса Уельські, кронпринц Хокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images
Принц та принцеса Уельські, кронпринц Хокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
855
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