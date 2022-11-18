У стильній шапці кольору Апероль: пес Патрон показав, як утеплився

Пес Патрон добре підготувався до похолодання і морозів. Він утеплився новими шапками, які приміряв і сфотографувався у них.

На першому знімку чотирилапа зірка позує у головному уборі кольору Апероль. Шапку прикрашає логотип Патрона.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

На іншій світлині пес зазнімкований у жовтій шапці. Обидва кольори пасують Патрончику.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Ого, наче й всі знали, що це станеться, бо ніхто не приховував. Але бамц! І всі такі не готові. Бо сніг, морози. Одягайтесь тепленько. Не забувайте про шапочки, або заливайте в голову антифриз (це жарт, не потрібно так робити).

На мені шапка з PatronShop. Молодий бренд якогось відомого пса (але я ніколи не чув про нього). Приміряв 2 кольори і не знаю який вибрати. Помаранчевий же краще?

Подивитись, які ще є кольори можна на сайті того пса: patronshop.com.ua або переходьте за посиланням у сторіз. Шапки підходять і собакам, і дітям , і дорослим. Там написано, що весь прибуток іде на допомогу саперам у мономиску того пса (придумав же таке). Всім теплий лизь", - написав із гумором собака.

Нагадаємо, раніше Патрон похизувався стильним теплим комбінезоном.

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