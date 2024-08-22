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У стильному аутфіті: герцогиня Софі з чоловіком вийшла у світ

У стильному аутфіті: герцогиня Софі з чоловіком вийшла у світ

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард, герцог Единбурзький, сходили на музичний фестиваль.

59-річна Софі була помічена на Единбурзькому міжнародному фестивалі, де вона мала чудовий вигляд у сукні з джерсі кремового кольору з високим коміром та поясом на талії, жакеті Max Mara, з вінтажною сумкою Matelier та у сережках-висячках Giulia Barela Jewelry Design.

Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст і доповнила образ тонким браслетом на зап'ясті та каблучкою на пальці. Її чоловік принц Едвард був зображений поруч. Він одягнув піджак, сорочку в клітинку, строкату краватку в принт і сірі штани.

"Герцогиня Единбурзька у супроводі герцога Единбурзького як покровителя Концертного товариства Халле була присутня на останньому виступі сера Марка Елдера з The Hallé на Единбурзькому міжнародному фестивалі", — йдеться у повідомленні у соцмережі X.

Нагадаємо, раніше ми показували вам, який вигляд має резиденція, де живуть герцогиня Софі та принц Едвард – Парк Бегшот.

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