У стильному білому костюмі: віцепрезидентка США Камала Гарріс у новому діловому луку на заході

Практично на всі публічні заходи політикиня приходить у зручних костюмах і на шпильках. Цей вихід у світ не став винятком.
У п'ятницю, 30 червня, віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на фестивалі культури Essence, що відбувся у конференц-центрі Ernest N. Morial у Новому Орлеані.
Для заходу політикиня обрала своє улюблене вбрання – штанний костюм, але цього разу він був у білому кольорі. Зокрема вбрання складалося з вузьких штанів та класичного жакета.
Образ 58-річна жінка доповнила шовковою сірою блузкою, гарним макіяжем, декількома золотими браслетами на руках та своєю улюбленою прикрасою – золотим двошаровим кольє з перлами.
Нагадаємо, Камала Гарріс відвідала урочисте вручення Kennedy Center Honors (премії Центру Кеннеді), яка щорічно вручається за внесок у розвиток американської культури. На заході вона продемонструвал розкішний вечірній образ чорного кольору від бренду Vera Wang.
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