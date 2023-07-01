У стильному білому костюмі: віцепрезидентка США Камала Гарріс у новому діловому луку на заході

Практично на всі публічні заходи політикиня приходить у зручних костюмах і на шпильках. Цей вихід у світ не став винятком.

У п'ятницю, 30 червня, віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на фестивалі культури Essence, що відбувся у конференц-центрі Ernest N. Morial у Новому Орлеані.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Для заходу політикиня обрала своє улюблене вбрання – штанний костюм, але цього разу він був у білому кольорі. Зокрема вбрання складалося з вузьких штанів та класичного жакета.

Образ 58-річна жінка доповнила шовковою сірою блузкою, гарним макіяжем, декількома золотими браслетами на руках та своєю улюбленою прикрасою – золотим двошаровим кольє з перлами.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс відвідала урочисте вручення Kennedy Center Honors (премії Центру Кеннеді), яка щорічно вручається за внесок у розвиток американської культури. На заході вона продемонструвал розкішний вечірній образ чорного кольору від бренду Vera Wang.

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