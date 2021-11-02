У стильному блейзері і вишневій спідниці: Юлія Тимошенко виступила у Верховній Раді

Політикиня розбавила свій аутфіт класичних кольорів вишневим відтінком.

Юлія Тимошенко виступила сьогодні, 2 листопада, на засіданні Верховної Ради. Політикиня ретельно готує кожен свій образ на роботу. Нинішній діловий лук теж був цікавим.

Юлія Володимирівна була одягнена у чорний блейзер із золотими ґудзиками та білу сорочку. Верх вона поєднала зі спідницею вишневого кольору.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Аутфіт нардепка доповнила своєю улюбленою зачіскою – волоссям, зібраним у хвіст та випущеними спереду пасмами. Ніжний макіяж, елегантні сережки та окуляри у чорній оправі завершили образ пані Тимошенко.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, а вчора на брифінгу нардепка з'явилася у сірому жакеті із блакитною вставкою зверху та бордовим коміром і блакитній сукні-футлярі з V-подібним вирізом.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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