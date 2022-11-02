У стильному картатому пальті: єдина дочка Єлизавети II відкрила центр для дітей військовослужбовців

У центрі пропонуватимуться інформаційно-просвітницькі програми та заходи.
72-річна принцеса Анна відвідала місто Госпорт у графстві Гемпшир, щоб відкрити громадський центр у школі Brune Park, який підтримуватиме добробут понад 400 дітей військовослужбовців та їхні сім'ї.
Анна з'явилася на цій важливій події в лаконічному і теплому аутфіті — стильному пальті кольору хакі, синіх штанах і чорних черевиках.
Свій образ єдина дочка покійної королеви Єлизавети II доповнила лаконічною сумкою та лавандовим шарфом.
Волосся вона уклала у свою улюблену зачіску, у вухах у неї були золоті сережки, а на плечі приколота червона квітка.
Раніше ми розповідали, що принцеса Анна успадкувала особливі прикраси своєї матері і вже з'являлася в них на публіці. А також розбиралися, кому дістануться прикраси Єлизавети II, які вона носила за життя.
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