Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У стильному картатому пальті: єдина дочка Єлизавети II відкрила центр для дітей військовослужбовців

Дата публікації
Перегляди
672
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У стильному картатому пальті: єдина дочка Єлизавети II відкрила центр для дітей військовослужбовців

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

У центрі пропонуватимуться інформаційно-просвітницькі програми та заходи.

72-річна принцеса Анна відвідала місто Госпорт у графстві Гемпшир, щоб відкрити громадський центр у школі Brune Park, який підтримуватиме добробут понад 400 дітей військовослужбовців та їхні сім'ї.

Анна з'явилася на цій важливій події в лаконічному і теплому аутфіті — стильному пальті кольору хакі, синіх штанах і чорних черевиках.

Свій образ єдина дочка покійної королеви Єлизавети II доповнила лаконічною сумкою та лавандовим шарфом.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Волосся вона уклала у свою улюблену зачіску, у вухах у неї були золоті сережки, а на плечі приколота червона квітка.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що принцеса Анна успадкувала особливі прикраси своєї матері і вже з'являлася в них на публіці. А також розбиралися, кому дістануться прикраси Єлизавети II, які вона носила за життя.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Новини королівських родин
Наступна публікація