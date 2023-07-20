У стильному комбінезоні і з кулоном-хрестиком: Олена Зеленська відвідала амбулаторію на Київщині

Перша леді повторила образ, у якому ми її бачили 4 роки тому у Канаді.

Олена Зеленська у Києві зустрілася з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. Вони відвідала Михайлівсько-Рубежівську амбулаторію, що в Ірпінській громаді.

Світлини із зустрічі перша леді опублікувала в Instagram.

Саманта Пауер і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Амбулаторія у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади пережила російську окупацію, але відразу після звільнення у квітні 2022 року вже працювала для своїх чотирьох тисяч пацієнтів. І зараз тут надають не тільки медичну, а й психологічну допомогу – лікарі і медичні сестри пройшли відповідне навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) mhGAP.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

А за підтримки USAID – Агентства США з міжнародного розвитку, – у межах проєкту "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я", у сільській амбулаторії створено кабінет психологічної підтримки "Дбаю про себе", де доступні індивідуальні та групові заняття у комфортних умовах. Зайве розповідати, як це потрібно людям Ірпінщини, які пройшли жахи російської окупації", – розповіла Олена у дописі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська подякувала Пауер за співпрацю, а також за значну й системну підтримку з боку USAID у багатьох сферах життя України в умовах війни – від енергетики до відновлення інфраструктури й цільової фінансової підтримки фахівців державного сектору.

На зустрічі перша леді продемонструвала стильний лук. На ній був чорний комбінезон від українського бренду Arket із лацканами, рукавами до ліктів, накладними кишенями і штанями-клош.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До речі, у цьому образі Зеленська у 2019 році прибула з чоловіком до Канади.

Олена Зеленська/president.gov.ua

Талію вона підкреслила чорним поясом. Аутфіт Олена доповнила чорними босоніжками на стійких підборах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж у ніжних відтінках, прикрасила вуха лаконічними сережками, а шию – кулоном у вигляді хрестика на ланцюжку від українського бренду Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Саманта Пауер була одягнена у темно-синій штанний костюм, бордову шовкову сорочку і чорні замшеві туфлі.

Саманта Пауер і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська показала знімки, зроблені під час знімань першого епізоду документального серіалу "Родина для кожної дитини", ведучою якого є Катя Осадча.

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