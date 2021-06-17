У стильному костюмі і чорних туфлях: Олена Зеленська в ефектному образі відвідала Полтаву

Перша леді України взяла участь у кількох заходах на Полтавщині.

Днями у Полтаві Олена Зеленська разом із надзвичайним і повноважним послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом та головою представництва Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні Хайме Надалем взяли участь у відкритті першого клубу для тат "TATO-Hub Полтава". Вони також запустили шведський аудіогід у музеї Полтавської битви.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / president.gov.ua

В Instagram дружина президента опублікувала фото з події.

"Це вже восьмий такий центр в Україні, і до кінця року планується відкриття ще двох. Метою створення цього клубу для відповідальних татусів є популяризація ідеї залученого та усвідомленого татівства. Тут чоловікам допоможуть опанувати всі нюанси батьківства, вони зможуть отримати консультації дитячого психолога, підготуватися до появи малюка та просто якісно провести час із своїми дітьми й таким чином стати ближчими до них.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Цікаво було почути від присутніх татів, що такі клуби актуальні. Ці чоловіки демонструють, що в нашому суспільстві є свідомі батьки", - зазначила Олена у дописі.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Крім того, перша леді відвідала опорний заклад загальної освіти на Полтавщині, де відбулася презентація проєкту "Реформи харчування учнів Полтавської області".

Олена Зеленська / president.gov.ua

Цього дня пані Зеленська продемонструвала ефектний образ у стильному білому костюмі, який складався із подовженого жакету і широких штанів. Вбрання вона скомбінувала з чорним топом і чорними туфлями.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / president.gov.ua

Волосся Олена зібрала в пучок, зробила макіяж з акцентом на очах, а вуха прикрасила лаконічними золотими сережками. На обличчі у неї була захисна маска, яку вона періодично знімала.

Олена Зеленська / president.gov.ua

Минулого разу пані Зеленська також з'явилася на публіці у білому костюмі, тільки з двобортним жакетом.

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