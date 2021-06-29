У стильному костюмі і карамельному топі: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України продемонструвала стильний діловий лук.

Олена Зеленська взяла участь у першому засіданні Ради безбар’єрності. Її створено для моніторингу та контролю стану виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року. Фото із заходу вона опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з'явилася у стильному діловому аутфіті. На ній був світло-бежевий костюм, який складався із подовженого оверсайз-жакету та штанів кльош. Його Олена скомбінувала із топом карамельного кольору та чорними туфлями.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

На обличчі у Зеленської була захисна маска, яку вона періодично знімала. Волосся її було акуратно укладене, а в макіяжі акцент зроблений на очах. Вуха вона прикрасила золотими сережками-пусетами.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Рівні можливості, доступність, повага, відкритість, інклюзивність, простота й зрозумілість, універсальний дизайн, інновації, толерантність – це все про безбар’єрність. Про зміни, про нас, про країну, в якій ми прагнемо жити. Країну, в якій немає бар’єрів…

Впевнена, що безбар’єрність має стати новою суспільною нормою та новою філософією мислення", - написала під фото Олена.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

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