У стильному костюмі і кедах: Олена Зеленська на заході на Київщині

У Бучі розпочинают будівництво фабрики-кухні, де готуватимуть їжу для навчальних закладів міста й сусідніх громад.
Олена Зеленська відвідала Бучу, де взяла участь у презентації проєкту нового підприємства – фабрики-кухні. Це повернення ініціативи першої леді з реформи шкільного харчування у межах відбудови України.
Фабрику-кухню планують побудувати в Бучі Київської області. Меценатом проєкту став американський філантроп і бізнесмен, син відомого інвестора Воррена Баффета - Говард Баффет.
Основними споживачами продукції нової фабрики-кухні будуть школи Бучі та щонайменше двох найближчих громад – Бородянської та Немішаївської.
"Зараз ми розпочинаємо навчальний рік. Це те, чого дуже не хоче агресор – щоб наші діти навчалися й мали нормальне життя. Але вони обов’язково здобуватимуть знання.
І в них буде найкраще здорове харчування, як ми й планували ще до російського нападу. І, зокрема, завдяки першій у країні фабриці-кухні здорове харчування отримають учні постраждалої Бучанської та сусідніх громад – Бородянки та Немішаєвого. Загалом кухня зможе готувати до 10 тис. порцій на день. І забезпечить харчуванням понад 30 шкіл Бучанської, Бородянської, Немішаївської громад", - написала Олена у дописі.
Для заходу перша леді обрала стильний образ. На ній був бежевий штанний костюм, білий топ і білі кеди.
Аутфіт дружина президента доповнила акуратною зачіскою, ніжним макіяжем і золотими сережками-пусетами.
На вулиці вона одягала чорні окуляри від сонця.
Нагадаємо, Зеленська онлайн взяла участь у запуску українського аудіогіда у палацовому комплексі Шенбрун. Вона постала у вбрання кольору хакі.
Читайте також:
- Перша леді у білій вишиванці, президент у сорочці з танками: Олена Зеленська показала гарне фото
- У білому жакеті і з перлинними сережками: діловий аутфіт Олени Зеленської
- У штанному костюмі і на шпильках: гарна Олена Зеленська з чоловіком відвідала захід у Маріїнському палаці
- У сорочці з картою України і дітьми: Олена Зеленська продемонструвала цікавий образ