У стильному костюмі і кедах: Олена Зеленська на заході на Київщині

У Бучі розпочинают будівництво фабрики-кухні, де готуватимуть їжу для навчальних закладів міста й сусідніх громад.

Олена Зеленська відвідала Бучу, де взяла участь у презентації проєкту нового підприємства – фабрики-кухні. Це повернення ініціативи першої леді з реформи шкільного харчування у межах відбудови України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Фабрику-кухню планують побудувати в Бучі Київської області. Меценатом проєкту став американський філантроп і бізнесмен, син відомого інвестора Воррена Баффета - Говард Баффет.

Основними споживачами продукції нової фабрики-кухні будуть школи Бучі та щонайменше двох найближчих громад – Бородянської та Немішаївської.

"Зараз ми розпочинаємо навчальний рік. Це те, чого дуже не хоче агресор – щоб наші діти навчалися й мали нормальне життя. Але вони обов’язково здобуватимуть знання.

І в них буде найкраще здорове харчування, як ми й планували ще до російського нападу. І, зокрема, завдяки першій у країні фабриці-кухні здорове харчування отримають учні постраждалої Бучанської та сусідніх громад – Бородянки та Немішаєвого. Загалом кухня зможе готувати до 10 тис. порцій на день. І забезпечить харчуванням понад 30 шкіл Бучанської, Бородянської, Немішаївської громад", - написала Олена у дописі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для заходу перша леді обрала стильний образ. На ній був бежевий штанний костюм, білий топ і білі кеди.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт дружина президента доповнила акуратною зачіскою, ніжним макіяжем і золотими сережками-пусетами.

На вулиці вона одягала чорні окуляри від сонця.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська онлайн взяла участь у запуску українського аудіогіда у палацовому комплексі Шенбрун. Вона постала у вбрання кольору хакі.

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