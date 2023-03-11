У стильному костюмі і з крученими сережками: гарний образ Олени Зеленської на інтерв'ю

Перша леді розповіла пресі в ОАЕ про війну в Україні.

У межах свого візиту до ОАЕ Олена Зеленська дала інтерв’ю місцевим і міжнародним ЗМІ. Журналістам вона розповіла про Україну і боротьбу з російськими окупантами.

"У кількох розмовах попросила передати послання світові. Воно завжди одне: якщо світ хоче зберегти свободу, гуманність і нормальне співіснування, він не має толерувати загарбницькі війни у ХХІ столітті. Не має звинувачувати жертву, бо в міждержавній агресії, як і в міжособистісній, завжди винен агресор.

У сучасному світі все пов’язане: якщо десь порушуються міжнародні домовленості та людські права, якщо починають убивати людей, це може повторитися будь-де. Росія напала не лише на Україну – вона атакувала одразу всі світові принципи. Отже, зупинити агресію – означає врятувати весь світ", - написала перша леді в Instagram.

На одному з інтерв'ю Зеленська постала у коричневому топі і костюмі бежевого кольору, який складався із жакету і прямих штанів. Взула вона чорні лофери.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила гарним укладанням з локонами і ніжним макіяжем. У вухах у неї були кручені позолочені сережки від українського бренду Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на міжнародному форумі Forbes 30/50 в Абу-Дабі Олена Зеленська з'явилася у темно-коричневому шарфі із цікавим синьо-жовтим принтом із національними мотивами від вище згаданого бренду.

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