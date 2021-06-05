У стильному костюмі і з макіяжем: 83-річна нідерландська принцеса вручила нагороду

Принцеса продовжує місію свого батька.

Принцеса Нідерландів Беатрікс і мати короля Віллема-Олександра взяла участь в церемонії нагородження Zilveren Anjers (Срібні гвоздики), організованої Культурним фондом принца Бернарда. Захід відбувся 4 червня в Королівському палаці в Амстердамі.

83-річна принцеса вибрала темно-синій костюм, який прикрашали шовкові рукави з квітковим принтом у вигляді тюльпанів. Вбрання вона поєднала з чорними туфлями і декількома ювелірними прикрасами, серед яких була брошка, золоті сережки і лаконічне кольє. На обличчі у принцеси був макіяж очей у сірих відтінках.

Принцеса Нідерландів Беатрікс / Getty Images

Нагорода Zilveren Anjers вручається щорічно ві 1950 року людям або організаціям, які зробили свій внесок у культуру, природу або науку в Нідерландах.

Принцеса Нідерландів Беатрікс / Getty Images

Почалося все 29 червня 1940 року, в перший день народження принца Нідерландів Бернарда. Тоді в країні відбулися акції протесту проти німецької окупації. Цей протест висловлювався в носінні гвоздики в петлиці. Пізніше цей день буде відомий як "День гвоздик". Десять років по тому було вирішено заснувати нагороду на знак вдячності патріотам. Нагорода вручалася щорічно у день народження принца. Після його смерті королева Беатрікс взяла на себе цю місію.

Читайте також: У ефектних сережках і з макіяжем: 83-річна нідерландська принцеса попрацювала в саду

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання