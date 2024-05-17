У стильному костюмі: княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми відвідала Париж

Князь Альбер II з дружиною Шарлін та дітьми днями побували у столиці Франції.

У Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон нагородив Його Світлість принца Альбера II відзнакою Командора за заслуги перед сільським господарством.

"Церемонія нагородження відбулося в присутності Її Світлості принцеси Шарлін, Її Королівської Високості принцеси Ганноверської, спадкового принца Жака, принцеси Габріелли та кількох діячів Монако та Франції", — йдеться у підписі до знімків фотографа Еріка Матона в Instagram

Княгиня Шарлін мала елегантний вигляд у світлому строкатому костюмі, під який одягла білу сорочку. Її волосся було красиво укладене, у вухах виблискували сережки з діамантами, а на обличчі був легкий денний макіяж.

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Її чоловік Альбер був у темно-синьому костюмі, їхній син і спадкоємець принц Жак теж одягнув костюм чорного кольору, білу сорочку та краватку, а його сестра принцеса Габріелла була у молочно-білому пальті.

Нагадаємо, минулого разу, коли принцеса Габріелла відвідувала публічний захід з мамою, вона одягла куртку не за розміром.

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