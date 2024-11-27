У стильному костюмі кольору бордо: 80-річна королева Сільвія приїхала до Німеччини

Королева Сільвія вже 25 років виступає за захист дітей та їхнє право на безпечне дитинство. Захід відбувся у Рейнланд-Пфальці, у Німеччині.

80-річна дружина короля Карла Густава одяглася в штанний костюм бордового відтінку, підібравши до нього туфлі до тону з лаковими носами, сумку з крокодилячої шкіри та квітчасту блузку з краваткою. На жакеті у Сільвії була прикріплена брошка-метелик з кольоровим камінням, а у вухах – перлинні сережки. Королева зробила укладання, легкий макіяж та манікюр.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Королева Сільвія обожнює жакети та спідничні костюми. Минулого разу вона разом із чоловіком-королем з'явилася в чорному такому костюмі, коли королівське подружжя відвідало собор Уппсали.

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