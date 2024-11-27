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У стильному костюмі кольору бордо: 80-річна королева Сільвія приїхала до Німеччини

У стильному костюмі кольору бордо: 80-річна королева Сільвія приїхала до Німеччини

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Королева Швеції відвідала благодійний обід на підтримку Всесвітнього фонду дитинства, започаткованого Її Величністю.

Королева Сільвія вже 25 років виступає за захист дітей та їхнє право на безпечне дитинство. Захід відбувся у Рейнланд-Пфальці, у Німеччині.

80-річна дружина короля Карла Густава одяглася в штанний костюм бордового відтінку, підібравши до нього туфлі до тону з лаковими носами, сумку з крокодилячої шкіри та квітчасту блузку з краваткою. На жакеті у Сільвії була прикріплена брошка-метелик з кольоровим камінням, а у вухах – перлинні сережки. Королева зробила укладання, легкий макіяж та манікюр.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Королева Сільвія обожнює жакети та спідничні костюми. Минулого разу вона разом із чоловіком-королем з'явилася в чорному такому костюмі, коли королівське подружжя відвідало собор Уппсали.

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