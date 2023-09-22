У стильному костюмі, на шпильках і з мапою України на серці: Олена Зеленська завітала до Білого дому

Перша леді обрала для зустірічі з Байденами молочний костюм від українського бренду.
Володимир і Олена Зеленські у межах свого візиту до США завітали до Білого дому у Вашингтоні. Там їх зустрічали президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден.
Для цього візиту пані Зеленська обрала стильний костюм молочного відтінку від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, що складався зі штанів-палацо і подовженого жакета із коміром-стійкою. Вбрання вона скомбінувала зі шкіряними туфлями на шпильках кольору хакі.
До жакета на серці перша леді прикріпила одну з улюблених брошок у вигляді мапи України від бренду Gasanova. Вуха Олена прикрасила золотими сережками-кільцями від Dukachi, а шию – делікатним ланцюжком. Елегантна зачіска і ніжний макіяж завершив лук першої леді.
Володимир Зеленський був одягнений у сорочку кольору хакі у стилі мілітарі, штани-карго в тон і темно-бежеві кросівки.
Нагадаємо, Олена Зеленська в елегантному чорному костюмі з чоловіком відвідала Національний меморіал на честь загиблих під час терористичного акту 11 вересня 2001 року.
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