У стильному костюмі, на шпильках і з мапою України на серці: Олена Зеленська завітала до Білого дому

Перша леді обрала для зустірічі з Байденами молочний костюм від українського бренду.

Володимир і Олена Зеленські у межах свого візиту до США завітали до Білого дому у Вашингтоні. Там їх зустрічали президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден.

Олена і Володимир Зеленські, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Олена і Володимир Зеленські, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Для цього візиту пані Зеленська обрала стильний костюм молочного відтінку від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, що складався зі штанів-палацо і подовженого жакета із коміром-стійкою. Вбрання вона скомбінувала зі шкіряними туфлями на шпильках кольору хакі.

Олена і Володимир Зеленські, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

До жакета на серці перша леді прикріпила одну з улюблених брошок у вигляді мапи України від бренду Gasanova. Вуха Олена прикрасила золотими сережками-кільцями від Dukachi, а шию – делікатним ланцюжком. Елегантна зачіска і ніжний макіяж завершив лук першої леді.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський був одягнений у сорочку кольору хакі у стилі мілітарі, штани-карго в тон і темно-бежеві кросівки.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олена Зеленська в елегантному чорному костюмі з чоловіком відвідала Національний меморіал на честь загиблих під час терористичного акту 11 вересня 2001 року.

Читайте також: