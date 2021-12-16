У стильному костюмі та кейппальті: королева Максима сходила до кафе

Королева Нідерландів Максима відвідала новий захід у Гертруйденберзі.

Її Величність відвідала одне з місцевих кафе, щоб дізнатися про вплив пандемії коронавірусу на бізнес. На зустріч Максима приїхала у стильному теплому костюмі від бренду Natan, підкресливши талію широким чорним поясом та одягла довге чорне кейппальто.

Королева Максима / Getty Images

В руках королева тримала сумку зі шкіри з бамбуковою ручкою від Susan Gail і була у шкіряних рукавичках, а взута була у високі шкіряні чоботи на підборах. Традиційно з прикрас на королеві було кілька золотих браслетів та один її улюблений з камінням. Максима була в масці теж чорного кольору, але у приміщенні її зняла. Вона, як завжди, багато усміхалася, була комунікабельною і мала дуже стильний вигляд.

Королева Максима / Getty Images

Нещодавно королева Максима та її чоловік король Віллем-Олександр ділилися сімейною фотографією на своїй сторінці в Instagram, коли їхня середня дочка принцеса Олексія повернулася додому на канікули з коледжу в Уельсі, куди вирушила на навчання кілька місяців тому.

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