У стильному костюмі та окулярах: Олена Зеленська відвідала Стенфордський університет

Перша леді продемонструвала новий лук у США.
Олена Зеленська в межах робочої поїздки її чоловіка – президента України Володимира Зеленського – до США, зустрілася з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей, який опікується забезпеченням рівного доступу та потреб студентів і викладачів з інвалідністю та інклюзії.
Вони обговорили питання інклюзії, забезпечення рівного доступу та потреб студентів і викладачів з інвалідністю.
Фото із зустрічі Олена опублікувала в Instagram. Перша леді постала у стильному костюмі кольору хакі полинь, який складався із сорочки з накладними кишенями та прямих штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила чорним поясом.
Свій аутфіт Зеленська доповнила чорними туфлями.
Акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж та красиві золоті сережки завершили стильний образ першої леді.
Коли пані Олена вийшла на вулицю, то одягла на очі сонцезахисні окуляри.
А вчора під час зустрічі з жінками-лідерками Power women перша леді продемонструвала вишуканий аутфіт у чорному костюмі з акцентом на білому комірі.
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