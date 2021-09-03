У стильному костюмі та окулярах: Олена Зеленська відвідала Стенфордський університет

У стильному костюмі та окулярах: Олена Зеленська відвідала Стенфордський університет

Перша леді продемонструвала новий лук у США.

Олена Зеленська в межах робочої поїздки її чоловіка – президента України Володимира Зеленського – до США, зустрілася з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей, який опікується забезпеченням рівного доступу та потреб студентів і викладачів з інвалідністю та інклюзії.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили питання інклюзії, забезпечення рівного доступу та потреб студентів і викладачів з інвалідністю.

Фото із зустрічі Олена опублікувала в Instagram. Перша леді постала у стильному костюмі кольору хакі полинь, який складався із сорочки з накладними кишенями та прямих штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила чорним поясом.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Свій аутфіт Зеленська доповнила чорними туфлями.

Акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж та красиві золоті сережки завершили стильний образ першої леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Коли пані Олена вийшла на вулицю, то одягла на очі сонцезахисні окуляри.

А вчора під час зустрічі з жінками-лідерками Power women перша леді продемонструвала вишуканий аутфіт у чорному костюмі з акцентом на білому комірі.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

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