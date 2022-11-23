У стильному костюмі та високих чоботях: королева Максима сходила до музею

Виставка присвячена колоніальній історії в Індонезії, Суринамі та карибських частинах Королівства і проходить в Амстердамі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Її Величність одягла цього дня жакет з кейп-накидкою від @natancouture та спідницю довжини міді. Талію королеви підкреслював широкий чорний пояс із мідною пряжкою. У руках Максима несла чорну сумку на бамбуковій ручці від Susan Gail і була взута у чорні шкіряні чоботи на підборах від Gianvito Rossi.

Королева Максима була у шкіряних рукавичках, у вухах у неї виблискували великі золоті сережки-кільця, а на зап'ястях чорно-золотий браслет і ще кілька браслетів, а також годинник на чорному шкіряному ремінці, який Максима носить досить часто. У її величності було розпущене волосся і на обличчі був легкий денний макіяж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима, як завжди, мала дуже стильний вигляд, адже більшість її образів під час світських виходів ніколи не залишається поза увагою.

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