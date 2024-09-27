У стильному костюмі та з келихом вина: герцогиня Софі відвідала виноробню

Герцогиня Единбурзька відвідала Кентербері з нагоди відкриття виноробні Domaine Evremond.
Цього разу герцогиня Софі мала розкішний вигляд в сірому штанному костюмі у велику клітинку від Vince, у блузці до тону і з сірим клатчем-конвертом від Sophie Habsburg. Вона зробила макіяж у пастельних відтінках, одягла кілька золотих браслетів на зап'ястя та сережки-висячки.
Софі зібрала волосся в низький пучок, на її обличчі був денний макіяж, а на її пальці ми не помітили заручну каблучку, яку вона носить практично не знімаючи. Герцогиня була помічена за келихом місцевого вина на офіційному відкритті виноградника.
На минулому заході, який герцогиня відвідала, вона була заскочена з куркою в руках і це мало такий кумедний вигляд. Софі тоді відвідала Mane Chance Sanctuary, благодійну організацію з порятунку коней.
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