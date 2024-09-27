У стильному костюмі та з келихом вина: герцогиня Софі відвідала виноробню

Цього разу герцогиня Софі мала розкішний вигляд в сірому штанному костюмі у велику клітинку від Vince, у блузці до тону і з сірим клатчем-конвертом від Sophie Habsburg. Вона зробила макіяж у пастельних відтінках, одягла кілька золотих браслетів на зап'ястя та сережки-висячки.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі зібрала волосся в низький пучок, на її обличчі був денний макіяж, а на її пальці ми не помітили заручну каблучку, яку вона носить практично не знімаючи. Герцогиня була помічена за келихом місцевого вина на офіційному відкритті виноградника.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

На минулому заході, який герцогиня відвідала, вона була заскочена з куркою в руках і це мало такий кумедний вигляд. Софі тоді відвідала Mane Chance Sanctuary, благодійну організацію з порятунку коней.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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