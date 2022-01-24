У стильному костюмі та з клатчем зі зміїної шкіри: новий вихід іспанської королеви Летиції

У стильному костюмі та з клатчем зі зміїної шкіри: новий вихід іспанської королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція розпочала робочий тиждень із відвідування нового заходу.

Її Величність приїхала на церемонію вручення Почесної медалі Королівської академії красних мистецтв Сан-Фернандо асоціації Hispania Nostra Мадриді.

Летиція була одягнена в сірий костюм, що складався з короткого жакета та спідниці довжини трохи нижче колін. На спідниці була гарна вишивка, а на жакеті – пояс, який підкреслював тонку талію королеви-консорта.

Королева Летиція / Getty Images

В руках дружина монарха несла маленький чорно-синій клатч зі зміїної шкіри, в тон якого були підібрані туфлі на підборах. Її елегантний образ був доповнений золотими сережками-кільцями та улюбленою золотою каблучкою від Karen Hallam. Волосся вона розпустила, зробила денний макіяж та одягла захисну маску.

Королева Летиція / Getty Images

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