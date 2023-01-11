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У стильному костюмі та з сивиною у волоссі: принцеса Анна прилетіла на Кіпр

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1228
Час на прочитання
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У стильному костюмі та з сивиною у волоссі: принцеса Анна прилетіла на Кіпр

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Королівська принцеса Анна, яка пропустила практично всі різдвяні заходи сім'ї, повернулася на роботу в новому році.

Дочка королеви Єлизавети II зустрілася з міністром закордонних справ Кіпру Іоаннісом Кассулідісом у Президентському палаці в Нікосії під час офіційного візиту на східно-середземноморський острів Кіпр.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

72-річна Анна мала гарний вигляд, була усміхнена і одягнена у штанний костюм, чорні черевики на невисоких підборах, під костюмом у неї була біла сорочка у блакитну смужку, а на руках рукавички. На плечі у принцеси була сумка на тонкому ремінці, на грудях була пришпилена брошка, а у вухах – сережки з перлинним камінням.

У макіяжі Її Високість трохи підкреслила губи, а волосся, яке стало ще більш сивим, ніж раніше, зібрала в класичну зачіску.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1228
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