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У стильному луці та з каблучкою, як у Летиції: кронпринцеса Мері на спортивному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У стильному луці та з каблучкою, як у Летиції: кронпринцеса Мері на спортивному заході

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Кронпринц Фредерік із дружиною кронпринцесою Мері відвідали разом спортивний захід.

Майбутній король Данії та його дружина насолодилися грою під час матчу 12-го туру NBL між Tasmania Jackjumpers та New Zealand Breakers на MyState у Гобарті.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images
Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Принцеса була у світлому жакеті та з фанатським шарфом на шиї. Її волосся було красиво укладене, на обличчі був легкий макіяж, у вухах – золоті сережки, а нігті нафарбовані світлим лаком. Також на шиї у кронпринцеси було кілька підвісок, на зап'ястях – браслетів, а на пальці ми помітили золоту каблучку схожу трохи на ту, яку носить королева Іспанії Летиція.

Раніше ми показували фото королівської родини, як принц та принцеса разом з дітьми відвідували прем'єру балету "Лускунчик" у Концертному залі Тіволі у Копенгагені.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
739
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