У стильному луку та з безліччю прикрас: принцеса Олена сходила на прем'єру фільму

Сестра короля Іспанії Філіпа VI принцеса Олена відвідала прем'єру іспанського комедійного фільму "Padre No Hay Mas Que Uno 4" ("Батько є лише один-4"), яка відбулася у Cine Callao.

На заході 60-річна жінка з'явилася у простому, але стильному вбранні, оскільки поєднала білі штани з коричневим топом та легкою лляною сорочкою в принт у вигляді пальм. Усі її аксесуари також були у коричневій гамі: пояс, сумка, босоніжки та шарф.

Волосся іспанська принцеса розпустила та зробила легкий макіяж. Як і її мати королева Софія, Олена обожнює аксесуари, тому можна помітити, що на шиї у неї було багато ланцюжків, шнурків із кулонами, а у вухах золоті сережки.

Інфанта Олена / Фото: Getty Images

А поки Олена дивилася фільм, її брат-король із дружиною королевою Летицією та донькою Леонор відвідали місто Марін, де побували на заході у Військово-морському училищі.

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