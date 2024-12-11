У стильному луку та з дітьми: княгиня Шарлін відвідала відкриття різдвяного села

Підготовка до святкового сезону в Монако триває.
Княгиня Шарлін разом із дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою, яким учора виповнилося по 10 років, відвідала відкриття різдвяного села в Монако.
Шарлін з'явилася на заході в коричневій шкіряній короткій куртці, під якою був білий светр з високою горловиною, штанях-кльош і коричневих черевиках на підборах. Шарлін мала незвичайний та дуже стильний вигляд, а свій образ доповнила сережками, легким макіяжем і красивою зачіскою.
Принц Жак і його сестра принцеса Габріелла були в дублянках, обидвоє в штанях та чоботях. Жак тримав сестру за руку.
Учора монакський палац поділився фотографіями близнюків на честь святкування їхнього 10-річчя.
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