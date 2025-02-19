У стильному луку та з величезним павуком на грудях: королева Максима відвідала госпіталь

Її Величність королева Максима поспілкувалася з пацієнтами під час візиту до Центру постковидної експертизи Erasmus MC, де проводять дослідження та лікують пацієнтів, які страждають на тривалий коронавірус.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима одягла темно-синій топ від Natan Couture у поєднанні з білими широкими штанями, прикріпила на грудях масивну брошку у вигляді павука і одягла такі самі блискучі сережки. У неї був макіяж у натуральних відтінках на обличчі, біляве волосся розпущене, а в руках вона тримала невеликий клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Максима у бежевій сукні та чоботях до тону відвідувала конференцію в Амстердамі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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