У стильному пальті та хустці в колір французького прапора: Бріжит Макрон побувала на виставці

Перша леді Франції любить формувати свої луки з чорних і темно-синіх кольорів.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон разом з королем Бельгії Філіпом та королевою Матильдою відвідали виставку "Луїза Марія Орлеанська, перша королева Бельгії, романтична доля" у замку Шантії.
Для культурного виходу перша леді обрала стильний аутфіт. На ній було темно-синє пальто, чорний топ і штани-кльош.
Образ Бріжит доповнила шовковою хусткою в колір французького прапора, яку накинула на шию. Взута вона була в чорні туфлі на шпильках. У неї було об'ємне укладання і макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у двобортному жакеті і білій блузці пообідала з королівським подружжям Бельгії.
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