У стильному пальті і на шпильках: прем'єр-міністерка Італії на червоній доріжці

Джорджа Мелоні любить складати свої ділові луки з класичних кольорів.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі. Лідери країн обговорили ситуацію в Україні та подальші заходи щодо стримування зростання цін на енергоносії в Європейському Союзі.
На червоній доріжці під час зустрічі всіх учасників саміту пані Мелоні з'явилася в діловому аутфіті у класичних кольорах. На ній було стильне чорне пальто з цікавими застібками замість ґудзиків, чорний штанний костюм і біла сорочка.
Образ політикиня доповнила замшевими чорними туфлями-човниками на шпильках.
Вона зробила ідеально рівне укладання і макіяж із сірими тінями на повіках і рожевою помадою.
Коли Джорджа зняла верхній одяг, то вирішила доповнити лук сірим рельєфним шарфом з торочкою.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїхала на саміті ЄС у лаконічній чорній сукні міді з рукавами три чверті, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
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