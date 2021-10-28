У стильному пальті, на шпильках і без маски: Юлія Тимошенко купила яблук у бабусь край дороги

У стильному пальті, на шпильках і без маски: Юлія Тимошенко купила яблук у бабусь край дороги

Народна депутатка привітала місцевих жительок з Днем бабусь і придбала у них яблук.

Юлія Тимошенко з робочим візитом відвідала Чернігівську область. Звідти політикиня опублікувала світлину та Stories у своєму Instagram.

Нардепку зазнімкували, як вона дорогою на автівці зупинилася і купувала на узбіччі яблука у бабусь.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Спочатку Юлія Володимирівна привітала місцевих жительок з Днем бабусь. Ті подякували їй за привітання та дали скуштувати яблуко. Пані Тимошенко дуже сподобався смак і вона купила собі кошик яблук.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

"Свої. Соковиті. Солодкі. З садка біля хати. 50 гривень кошик…", - підписала фото нардепка.

Юлія Володимирівна, як завжди, мала стильний вигляд. На ній було чорне пальто з великими накладними кишенями, під яким на ній була чорна сукня довжини міді з біло-рожевим верхом. Аутфіт нардепка доповнила чорними лакованими туфлями на високих шпильках.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Свій образ вона доповнила улюбленою останнім часом зачіскою, лаконічними сережками, ніжним макіяжем та оптичними окулярами у вишуканій чорній оправі.

До речі, на відміну від місцевих жительок, на обличчі пані Тимошенко була відсутня захисна маска.

Нагадаємо, раніше політикиня відвідала Сумщину, де на запаморочливих підборах присіла попестити котика.

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