У стильному пальті та розкішній вечірній сукні: два образи королеви Матильди з прийому для султана Омана

Султан прибув до Бельгії із дводенним державним візитом.

Візит, який триватиме два дні, включає три основні компоненти: протокольні та дипломатичні зустрічі, обговорення співробітництва у сфері портів та енергетики, а також обмін думками з питань культурного, оборонного, біофармацевтичного та космічного партнерства між Бельгією та Оманом.

Під час прийому на площі Пале в Брюсселі королева Матильда з'явилася в темно-червоному пальті з поясом на талії, капелюсі до тону і шкіряних туфлях-човниках на шпильці, шкіряних рукавичках і з сумкою Lady Dior (такі любила свого часу носити принцеса Діана).

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Королева доповнила образ сережками-висячками з маленьким камінням, зробила макіяж та зачіску.

На вечірньому прийомі королева Матильда сяяла в сукні кольору морської хвилі без бретельок і кейпнакидкою, розшитою паєтками, взута в туфлі-човники з розсипом страз, а також в тіарі, сережках-люстрах, з діамантовим браслетом на зап'ясті і металевий маленький клатч тримала в руках. Її Величність зробила вечірній насичений макіяж та зачіску.

Королева Матильда та король Філіп із султаном Омана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора у Букінгемському палаці у Лондоні також відбувся державний банкет. Король Чарльз та королева Камілла приймали еміра Катара та його дружину.

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