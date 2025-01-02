У стильному пальті та яскравому капелюсі: дівчина Пітера Філліпса склала йому компанію на перегонах

Син принцеси Анни був помічений на кінних перегонах у Челтнемі зі своєю коханою.

Пітер запросив свою подругу Гаррієт Сперлінг на перегони, які також відвідала сім'я його сестри – Зари Тіндалл.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком Тіндаллом та сином Лукасом / Фото: Getty Images

На фотографіях, зроблених на іподромі Челтнем, 47-річний Пітер стоїть поряд зі своєю подругою Гаррієт і спостерігає за новорічними перегонами. Пітер одягнений у довге чорне пальто, а Гаррієт у великий гірчичний капелюх і довге пальто в принт "собачий зуб", у неї через плече висить крокодиляча чорна сумка, а в руках склянка з напоєм.

Пітер Філліпс і Харрієт Сперлінг / Фото: Getty Images

Раніше багато питань було чому Харрієтт була відсутня на різдвяній службі в Сандрінгемі, в той час як Семюель Чатто навпаки запросив свою дівчину. Виявилося, що кохана Пітера Філліпса працює медсестрою у відділенні педіатрії у Національній службі охорони здоров'я та на свята була на роботі.

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