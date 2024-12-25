У стильному пальті та з бантом у волоссі: принцеса Шарлотта зачарувала публіку в Сандрінгемі

Дочка Кейт та Вільяма Уельських, як завжди, привернула увагу людей на традиційній сімейній різдвяній прогулянці.

Принцеса Шарлотта з'явилася на щорічній різдвяній прогулянці до церкви Святої Марії Магдалини на території маєтку Сандрінгем. Вона була з батьком Вільямом, мамою Кейт та братами Джорджем та Луї.

Принцеса Шарлотта на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Дев'ятирічна принцеса була одягнена в темно-зелене пальто, яке ідеально поєднувалося з луком її матері принцеси Кейт. Довге волосся дівчинки було зібрано ззаду бантом, також Шарлотта була в щільних колготах і взута в лаковані туфлі.

Принцеса Шарлотта на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Доброзичливці, які прийшли привітати публіку, вручили Шарлотті, її матері Кейт та принцам подарунки та букети квітів. Дівчинка була радісною, як і її мама цього дня.

Принцеса Шарлотта на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська, нагадаємо, одягла цього святкового дня темно-зелене пальто Alexander McQueen, її образ доповнював відповідний капелюх і картатий шарф у синьо-зелену клітку, він чудово поєднувався з пальтом Шарлотти.

Принц і принцеса Уельські у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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