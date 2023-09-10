У стильному штанному костюмі: княгиня Шарлін з сім'єю відвідала пам'ятний захід

Князь та княгиня побували на заході, організованому на честь святкування сторіччя від дня народження батька Альбера II та чоловіка Грейс Келлі – князя Реньє III.

Церемонія вшанування покійного князя Реньє III відбулася у Національній раді. Знімки опублікували на Facebook княжої родини.

Шарлін з'явилася на заході у темно-сірому штанному костюмі, що складався з подовженого жакета, під яким був чорний топ та широкі штани. У княгині було стильне укладання та легкий макіяж на обличчі, а у вухах виблискували сережки з діамантами. Князь Альбер був у синьому костюмі та білій сорочці, а також із краваткою. Поруч із князем і княгинею знаходилися і дві сестри Альбера – принцеси Кароліна та Стефанія – доньки Реньє III та Грейс Келлі.

Нагадаємо, також днями Шарлін та Альбер разом із дітьми відвідували традиційний пікнік Монако. На ньому княгиня з'явилася у квітковій блузці та максіспідниці.

Княгиня Шарлін, князь Альбер ІІ з дітьми / Фото: Getty Images

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