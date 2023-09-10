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У стильному штанному костюмі: княгиня Шарлін з сім'єю відвідала пам'ятний захід

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У стильному штанному костюмі: княгиня Шарлін з сім'єю відвідала пам'ятний захід

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Князь Альбер II та княгиня Шарлін відвідали церемонію разом із двома дітьми.

Князь та княгиня побували на заході, організованому на честь святкування сторіччя від дня народження батька Альбера II та чоловіка Грейс Келлі – князя Реньє III.

Церемонія вшанування покійного князя Реньє III відбулася у Національній раді. Знімки опублікували на Facebook княжої родини.

Шарлін з'явилася на заході у темно-сірому штанному костюмі, що складався з подовженого жакета, під яким був чорний топ та широкі штани. У княгині було стильне укладання та легкий макіяж на обличчі, а у вухах виблискували сережки з діамантами. Князь Альбер був у синьому костюмі та білій сорочці, а також із краваткою. Поруч із князем і княгинею знаходилися і дві сестри Альбера – принцеси Кароліна та Стефанія – доньки Реньє III та Грейс Келлі.

Нагадаємо, також днями Шарлін та Альбер разом із дітьми відвідували традиційний пікнік Монако. На ньому княгиня з'явилася у квітковій блузці та максіспідниці.

Княгиня Шарлін, князь Альбер ІІ з дітьми / © Getty Images
Княгиня Шарлін, князь Альбер ІІ з дітьми / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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