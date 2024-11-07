У стильному штанному костюмі: королева Софія відвідала світський захід у Нью-Йорку

Королева взяла участь у презентації ініціативи America&Spain250 Інституту іспанської мови королеви Софії в Інституті Сервантеса в Нью-Йорку.

Вона з'явилася на публіці в картатому світлому штанному костюмі з твіду, що складається з подовженого жакета на ґудзиках і широких штанів, і була взута в чорні замшеві черевики на підборах. У Софії на шиї було намисто з каміння, у вухах – сережки-висячки теж з камінням, кілька золотих каблучок і браслетів на руках. Вона зробила легкий макіяж та свою фірмову зачіску.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Раніше ми вже бачили королеву Софію у Нью-Йорку, коли вона відвідувала церемонію вручення премії "Sophia Award For Excellence" Інституту іспанської мови королеви Софії. На заході королева з'явилася в гарному смарагдовому вбранні.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Тим часом, нагадаємо, король Філіп VI та королева Летиція взяли паузу і поки що не з'являються на публіці відтоді, як їх закидали брудом у Пайпорті, куди монарша пара приїхала, щоб підтримати людей, які постраждали від повені.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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