У стильному штанному костюмі: Олена Зеленська зустрілася з королевою Сільвією

Король Швеції та його дружина-королева прийняла під час аудієнції президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську.

Зустріч відбулася під час візиту президентського подружжя до Швеції у замку Стенгаммар у суботу, 19 серпня.

Володимир та Олена Зеленські відвідали Швецію на запрошення прем'єр-міністра. У рамках візиту президента Зеленського було прийнято королем. У ході зустрічі глав двох держав король отримав детальну інформацію щодо ситуації в країні безпосередньо від президента. Також монарх висловив підтримку народу України.

А ось королева Сільвія зустрілася з першою леді Оленою Зеленською, щоб обговорити питання прав дітей, приділивши особливу увагу становищу дітей в Україні. Знімками із зустрічі поділилися в офіційному акаунті шведської королівської родини, а також на сторінках першої леді України.

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Королева Сільвія з'явилася на аудієнції у світлому жакеті та спідниці довжини трохи вище колін та у балетках від Chanel. Її образ доповнювало золоте кольє, брошка, також дві брошки з прапорами Швеції та України та численні браслети на зап'ястях. Укладання королеви було лаконічним, як і макіяж. Олена Зеленська була у стильному штанному костюмі синього кольору, що складається з подовженого жакету та штанів-кльош від AMG, який доповнила золотою брошкою у вигляді колоска.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як Олена Зеленська у білій сорочці та джинсах-кльош відвідала військових у Карпатах.

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