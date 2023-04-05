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У стильному штанному костюмі: Сара Йоркська побувала на прем'єрі фільму

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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124
Час на прочитання
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У стильному штанному костюмі: Сара Йоркська побувала на прем'єрі фільму

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

63-річна Сара Йоркська останнім часом часто потрапляла в об'єктиви фотографів.

Нещодавно герцогиня відвідувала британську прем'єру фільму "Марлоу", яка відбулася у Vue West End ще у березні. Нашу увагу привернув образ Сари, яка вийшла у світ у чорному штанному костюмі в тонку смужку і поєднала його з рожевим трикотажним топом під низом. Манжети її жакета були закатані і видно було леопардову підкладку. Взута герцогиня була в чорні туфлі з круглими носами із замші.

Також для світського виходу герцогиня Йоркська зробила укладання, дуже насичений макіяж очей, підкреслила губи блиском, а також одягла мініатюрні сережки-кільця та золотий браслет на зап'ястя.

Сара Йоркська / © Getty Images
Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Зараз у Британії всі тільки й говорять про майбутню коронацію Чарльза III і Камілли, а герцогиня Йоркська, нещодавно під час візиту до США відверто поділилася з журналістами інформацією, що їй запрошення на захід король не надіслав.

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Дата публікації
Перегляди
124
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