У стильному синьому костюмі та з іменною підвіскою на шиї: герцогиня Софі прогулялася квітковим полем

Там герцогині показали луг із польовими квітами на фермі Гайфілд. Софі взяла участь у турі "Від поля до чаші", який демонструє роботу благодійної організації LEAF у контексті операцій ланцюжка постачання виробника сухих сніданків Jordans. Софі відвідала також ферму та виробничі об'єкти.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Цього дня герцогиня Единбурзька одяглася в синій штанний костюм із золотими ґудзиками на жакеті та штанями-кльош зі стрілками. Під жакетом у Софі була сорочка в принт. В руках вона тримала білу невелику сумку, а взута була в коричневі шкіряні еспадрильї на платформі. Вона зібрала волосся в низький хвіст, зробила легкий макіяж і одягла золоті сережки-кільця у вуха. Також у Софі на шиї був золотий ланцюжок із літерою "S" ініціалом її імені.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Минулого виходу герцогині Единбурзької ми захоплювалися її гарною сукнею в принт ірисів, коли вона з чоловіком принцом Едвардом зустрічалася з ветеранами.

Читайте також: