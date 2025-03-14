У стильному синьому костюмі та з ланцюгом на шиї: кронпринцеса Вікторія на діловій зустрічі

Майбутня королева взяла участь у семінарі "Як ми рятуємо Балтійське море — від слів до справи" на Стокгольмському міжнародному ярмарку.

В Instagram шведської королівської родини уточнили, що Вікторія відвідала семінар, присвячений оселедцю та його промислу у Балтійському морі. У семінарі взяли участь, зокрема, міністр у справах сільських районів Петер Куллгрен, а також представники університетів, зацікавлених груп та органів влади. Після семінару кронпринцеса відвідала виставку Allt för Östersjön.

На захід Вікторія приїхала в яскравому діловому штанному костюмі синього кольору, під жакетом у неї був чорний топ і взула чорні замшеві ботильйони на підборах, а в руках у неї була синя сумка.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Принцеса зібрала волосся у високий пучок, зробила виразний макіяж очей і трохи підкреслила губи, одягла великі сережки та прикрасу у вигляді ланцюга на шию.

А буквально днями Вікторія взяла участь у святкуванні Дня імені кронпринцеси у Королівському палаці у Стокгольмі, де з'явилася у військовій формі, бо нещодавно отримала звання прапорщика.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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