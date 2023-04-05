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У стильному смугастому костюмі: королева Камілла прибула з Чарльзом до Йоркшира

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
183
Час на прочитання
1 хв
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У стильному смугастому костюмі: королева Камілла прибула з Чарльзом до Йоркшира

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король та королева відвідали сьогодні фудкорт Talbot Yard у Малтоні.

Їхні королівські Високості король Чарльз III та королева Камілла зустрілися з місцевими виробниками та благодійними організаціями в Йоркширі.

Чарльз був одягнений у своє улюблене пальто кольору кемел, яке трохи забризкав дощ. Під пальтом монарх був у сірому костюмі у тонку смужку, білій сорочці і сірій краватці в принт.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла була у темно-синьому костюмі в тонку смужку, він складався з жакета та спідниці, а також поверх жакета накинула чорне кейппальто. Взута вона була у високі сині чоботи із замші, була в чорних шкіряних рукавичках, а в руках тримала прозору парасольку-тростину та чорну сумку. На шиї у Камілли була блакитна хустка.

Її Величність одягла перлинні сережки, зробила денний макіяж і своє класичне укладання. У Йоркширі королівська пара затримається на кілька днів і на нас чекають їхні нові виходи.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
183
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